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Вирусолог назвал позволяющие смягчить антиковидные меры особенности «омикрона»

Особенности штамма коронавируса «омикрон» заключаются в его высокой контагиозности, за счет которой он вытеснил намного более опасную «дельту». Новый штамм намного реже вызывает тяжелое течения заболевания и поражает легкие. Эти факторы позволяют говорить о целесообразности смягчения антиковидных мер, сообщил заведующий отделом Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии им. Н. Ф. Гамалеи Александр Бутенко.

«По симптоматике случаи заболевания "омикроном" можно отнести к категории ОРВИ, потому что летальности практически нет. При этом у людей, которые им переболели, вырабатываются антитела, соответственно появляется защита. То есть его относительная легкость и быстрая распространяемость — хорошие признаки. За счет них растет коллективный иммунитет», — приводит слова эксперта газета «Известия».

По его словам, «омикрон» влияет только на верхние дыхательные пути, поэтому наблюдается меньше тяжелых случаев течения заболевания.

Как сообщил оперштаб по борьбе с инфекцией, 1 марта в России зафиксировали 97 тыс. новых случаев COVID-19 — на 30% меньше, чем неделей ранее (22 февраля в стране выявили более 135 тыс. новых заболевших).

1 марта Роспотребнадзор опубликовал новые методические рекомендации по профилактике коронавирусной инфекции.

С учетом снижения заболеваемости COVID-19 и распространения штамма «омикрон» ведомство рекомендовало отменить обязательную социальную дистанцию в кинотеатрах и кафе, но сохранить только обязательное ношение масок в помещениях и усиленную дезинфекцию. Также продолжает действовать постановление, которое регламентирует заполняемость помещений на 70% от возможной на массовых мероприятиях.