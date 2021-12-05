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Вооруженные силы России взяли под контроль областной центр Херсон

Российские подразделения полностью взяли под контроль Херсон — город на юге Украины. Об этом заявил официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков.

Гражданская инфраструктура, объекты жизнеобеспечения населения и общественный транспорт в городе работают в повседневном режиме.

«Недостатков в продовольствии и товарах первой необходимости город не испытывает, — цитирует его РИА Новости. — Продолжаются переговоры между российским командованием, администрацией города и области по решению вопросов поддержания функционирования объектов социальной инфраструктуры, обеспечению правопорядка и безопасности населения».

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Напомним, 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции в Донбассе. Он заверил, что в планы Москвы не входит оккупация Украины, только ее демилитаризация и денацификация.