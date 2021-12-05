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Второй раунд переговоров России и Украины пройдет вечером 2 марта

Новая встреча украинской и российской делегаций состоится вечером 2 марта в том же составе, что и ранее. Об этом телеканалу «Общественное» сообщил советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович.

«Второй раунд переговоров с Россией состоится вечером 2 марта, делегации будут в том же составе», - приводит слова Арестовича ТАСС. Он добавил, что Украина «будет стоять на своем».

Напомним, 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции в Донбассе. Он заверил, что в планы Москвы не входит оккупация Украины, только ее демилитаризация и денацификация. 28 февраля прошел первый раунд переговоров России и Украины в Белоруссии, он длился около пяти часов.

Ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский заявил, что готов к переговорам с президентом России Владимиром Путиным.