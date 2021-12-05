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Роман Абрамович продаст футбольный клуб «Челси»

Владелец лондонского футбольного клуба «Челси» Роман Абрамович принял решение продать клуб.

«Я всегда принимал решения исходя из интересов клуба. В текущей ситуации я считаю наиболее правильным выбором продать клуб, так будет лучше для болельщиков, сотрудников, спонсоров и партнеров клуба. Знайте, что это было невероятно тяжелым решением для меня - расстаться с "Челси" таким образом», - цитирует ТАСС Романа Абрамовича со ссылкой на пресс-службу «Челси».

Роман Абрамович отметил, что для него было большой привилегией быть частью «Челси». «И я горд за все наши совместные достижения. "Челси" и его болельщики навсегда будут в моем сердце», - добавил он.

Напомним, Роман Абрамович приобрел «Челси» в 2003 году примерно за £140 млн фунтов (около $233 млн по курсу на тот момент) у предыдущего владельца - англичанина Кена Бейтса.

«Челси» за время управления Романом Абрамовичем пять раз стал чемпионом Англии, пять раз - обладателем Кубка Англии, трижды - обладателем Кубка английской лиги и два раза - суперкубка страны, дважды - победителем Лиги чемпионов (2012, 2021) и Лиги Европы (2013, 2019). В 2021 году команда выиграла Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира.