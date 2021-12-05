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Кардиолог рассказал, чем нельзя заниматься после COVID-19

Коронавирусная инфекция поражает различные системы организма, в частности, она может нанести вред сердцу. Поэтому во время болезни и сразу после нее врачи рекомендуют ограничивать физические нагрузки, рассказал заслуженный врач России, доктор медицинских наук, врач-кардиолог Юрий Серебрянский.

В частности, следует отказаться от попыток самостоятельно почистить мартовский снег рядом с домом. По словам кардиолога, в первую очередь этот запрет касается тех, у кого сердце «шалило» до COVID-19 или во время заболевания.

«Если у вас были осложнения со стороны сердца до COVID-19, во время болезни или после нее, то по возможности надо воздерживаться от попыток почистить снег лопатой. Если вам все-таки нужно очистить себе путь от снега, то стоит взять меньшую по размеру лопату. Это важно, чтобы не перетаскивать большое количество снега. Подобные физические нагрузки не очень желательны для сердца», – объяснил Юрий Серебрянский в интервью радио Sputnik.

Если раньше у вас не было причин обращаться к кардиологу, то после перенесенной коронавирусной инфекции все равно следует внимательно наблюдать за состоянием организма во время тяжелых физических нагрузок, отметил он.

«Первый симптом, который говорит о том, что стоит прекратить физическую нагрузку, – это появление отдышки. Второй – это появление перебоев в сердечном ритме. Третий симптом – это давящие и сжимающие боли в области сердца. Если вы это почувствовали, то не надо больше экспериментировать в отношении прочности сердца. Если у вас возникли такие проблем, то следует сходить к кардиологу», – сказал Юрий Серебрянский.