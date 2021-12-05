Врач назвала способ узнать, переболел ли привитый от COVID-19 бессимптомно

Чтобы определить переболел ли бессимптомно человек, который ранее был привит от COVID-19, нужно сдать тест на антитела именно к нуклеокапсиду, а не к S-белку, вторые антитела появляются после вакцинации, заявила руководитель направления лабораторной медицины ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора, ведущий эксперт Центра молекулярной диагностики CMD ЦНИИЭ Елена Тиванова.
Она пояснила, что в России есть разные тесты на антитела к коронавирусу - к двум разным структурам. Антитела к S-белку — защитные, они не дают коронавирусу прикрепиться к рецептору клетки человека, проникнуть в нее и таким образом начать размножаться. А антитела к нуклеокапсиду — внутренней структуре коронавируса, говорят о том, что человек имел контакт с коронавирусом, уточнила Тиванова.
По ее словам, если человек был привит цельновирионной вакциной, то есть той, которая содержит убитый вирус целиком, то иммунная система видит как S-белок, так и нуклеокапсид.
При этом определить, болел ли человек коронавирусом только по симптомам постковидного синдрома, невозможно. У человека при постковиде может быть длительная слабость, утомляемость, кашель, нервные расстройства, тромбозы и другие симптомы, но эти же проявления встречаются и при других заболеваниях, подчеркнула специалист.