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Врач назвала способ узнать, переболел ли привитый от COVID-19 бессимптомно

Чтобы определить переболел ли бессимптомно человек, который ранее был привит от COVID-19, нужно сдать тест на антитела именно к нуклеокапсиду, а не к S-белку, вторые антитела появляются после вакцинации, заявила руководитель направления лабораторной медицины ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора, ведущий эксперт Центра молекулярной диагностики CMD ЦНИИЭ Елена Тиванова.

«Когда мы болеем, то контактируем с целым вирусом, со всеми его структурами, и значит, после болезни у нас появляются антитела и к S-белку, и к нуклеокапсиду», — приводит слова Тивановой РИА Новости.

Она пояснила, что в России есть разные тесты на антитела к коронавирусу - к двум разным структурам. Антитела к S-белку — защитные, они не дают коронавирусу прикрепиться к рецептору клетки человека, проникнуть в нее и таким образом начать размножаться. А антитела к нуклеокапсиду — внутренней структуре коронавируса, говорят о том, что человек имел контакт с коронавирусом, уточнила Тиванова.

По ее словам, если человек был привит цельновирионной вакциной, то есть той, которая содержит убитый вирус целиком, то иммунная система видит как S-белок, так и нуклеокапсид.

«Таким образом, если у человека обнаружены антитела и к S-белку, и к нуклеокапсиду, значит, он переболел, либо он вакцинировался цельновирионной вакциной (например, "КовиВак"). Если обнаруживаются антитела только к S-белку, значит, человек скорее всего не болел, но был вакцинирован (например, "Спутником")», — отметила Тиванова.

При этом определить, болел ли человек коронавирусом только по симптомам постковидного синдрома, невозможно. У человека при постковиде может быть длительная слабость, утомляемость, кашель, нервные расстройства, тромбозы и другие симптомы, но эти же проявления встречаются и при других заболеваниях, подчеркнула специалист.