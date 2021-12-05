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Кремль выразил соболезнования в связи с гибелью военных в Донбассе

В Кремле соболезнуют родным и близким погибших в результате военной операции в Донбассе: это большая трагедия для всех, подвиг военных войдет в историю. В ходе общения с прессой пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова попросили рассказать о реакции главы государства на информацию о количестве жертв с российской стороны в результате военной операции.

«Так же, как и мы все реагируем. Это большое горе. Мы все, естественно, соболезнуем родным и близким, тем, кто потерял своих мужей, своих детей. Разумеется, это большая трагедия для всех нас. Одновременно мы все вместе восхищаемся героизмом наших военных, и, безусловно, их подвиг войдет в историю - подвиг в борьбе с нацистами, можно сказать, и в выполнении этой важной, ответственной задачи», - приводит слова Пескова «Интерфакс».

Вместе с тем он затруднился ответить на вопрос, когда в России будет объявлен национальный траур. «Я не могу ответить на этот вопрос», - сказал он.

Ранее сообщалось, что при исполнении воинского долга в ходе спецоперации на Украине погибли 498 российских военных.

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Напомним, 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции в Донбассе. Он заверил, что в планы Москвы не входит оккупация Украины, только ее демилитаризация и денацификация.