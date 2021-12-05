Кремль выразил соболезнования в связи с гибелью военных в Донбассе

В Кремле соболезнуют родным и близким погибших в результате военной операции в Донбассе: это большая трагедия для всех, подвиг военных войдет в историю. В ходе общения с прессой пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова попросили рассказать о реакции главы государства на информацию о количестве жертв с российской стороны в результате военной операции.
Вместе с тем он затруднился ответить на вопрос, когда в России будет объявлен национальный траур. «Я не могу ответить на этот вопрос», - сказал он.
Ранее сообщалось, что при исполнении воинского долга в ходе спецоперации на Украине погибли 498 российских военных.
Напомним, 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции в Донбассе. Он заверил, что в планы Москвы не входит оккупация Украины, только ее демилитаризация и денацификация.