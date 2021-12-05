В России и мире

Начался второй раунд российско-украинских переговоров

Делегации РФ и Украины начали второй раунд переговоров в Беловежской пуще сегодня, 3 марта.

Украинская делегация ранее в четверг прибыла на место проведения переговоров на вертолетах, пишет ТАСС. 28 февраля прошел первый раунд переговоров России и Украины в Белоруссии, он длился около пяти часов.

Напомним, 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции в Донбассе. Он заверил, что в планы Москвы не входит оккупация Украины, только ее демилитаризация и денацификация.