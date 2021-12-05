Госдума приняла закон о лишении свободы за фейки о российской армии

Государственная Дума приняла в третьем, окончательном чтении законопроект, который вводит уголовное наказание и крупные штрафы за фейки, дискредитирующие российскую армию и призывы к санкциям против России. Теперь его рассмотрит Совет Федерации, после чего, в случае одобрения, его подпишет президент.
Как сообщает РИА Новости, изменения вносятся в Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы. В документе отмечается, что срок заключения за подобное преступление может составить до 15 лет, оно будет применяться, если фейки повлекут тяжкие последствия.
Распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил России будет наказываться:
Если преступление совершено лицом с использованием своего служебного положения, группой лиц, группой лиц по предварительному сговору или организованной группой, с искусственным созданием доказательств обвинения, из корыстных побуждений, по мотивам политической, идеологической, расовой, национальной или религиозной ненависти, или вражды либо по мотивам ненависти, или вражды в отношении какой-либо социальной группы, то наказание может быть следующим:
Если преступление совершено лицом с использованием своего служебного положения, группой лиц, группой лиц по предварительному сговору или организованной группой, с искусственным созданием доказательств обвинения, из корыстных побуждений, по мотивам политической, идеологической, расовой, национальной или религиозной ненависти, или вражды либо по мотивам ненависти, или вражды в отношении какой-либо социальной группы, то наказание может быть следующим:
Ранее сообщалось, что сегодня, 4 марта, Государственная Дума рассмотрит ряд законопроектов, призванных поддержать участников экономической деятельности в условиях санкций.