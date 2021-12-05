Псковcкая обл.
реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
Главней всего погода в доме
семейный отдых на открытом воздухе
Тест-драйв ПЛН Geely Coolray
миссия выполнима ищем подарки
Концерт Чайф в Пскове
Квитанции за электричество не придут
вакцинация подростков
 
 
 
ещё В России и мире 05.12.2021 09:220 Эксперты выяснили, что сделало омикрон-штамм «более человечным» 04.03.2022 18:000 В России есть значительный запас лекарственных препаратов - Минздрав 04.03.2022 15:110 Путин заявил об отсутствии у РФ недобрых намерений в отношении соседей 04.03.2022 14:290 Совет министров Северных стран приостановил сотрудничество с РФ и Белоруссией 04.03.2022 11:030 Госдума приняла закон о лишении свободы за фейки о российской армии 04.03.2022 09:200 Всемирный день инженерии празднуют 4 марта
 
 
 
Самое популярное 02.03.2022 19:470 Почти 500 российских военных погибли в ходе спецоперации на Украине 02.03.2022 16:290 Память погибшего товарища почтили псковские росгвардейцы 01.03.2022 10:553 В районе Троицкого моста в Пскове обнаружили неизвестную каменную постройку 01.03.2022 13:021 Начало реконструкции Троицкого моста в Пскове. ФОТОРЕПОРТАЖ 02.03.2022 10:5314 Великолукские сосиски и сардельки попали в «черный список» Росконтроля
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
В России и мире

В России есть значительный запас лекарственных препаратов - Минздрав

04.03.2022 18:00|Псков

Ситуация с лекарствами в России на сегодняшний день стабильная, в стране сформированы значительные запасы лекарственных препаратов. Об этом сообщил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко на совещании по вопросам обеспечения медицинской продукцией.

В части федеральных централизованных закупок законтрактовано 85% годового объема лекарств, пишет «Интерфакс».

«По ряду препаратов мы ранее перешли на заключение 2-3-летних контрактов, что дает уверенность в стабильности поставок. Большие запасы уже на складах дистрибуторов. Российские и иностранные производители подтверждают продолжение своей работы», - сообщил Михаил Мурашко.

«Заявлений о возможных ограничениях поставок лекарств из-за рубежа на сегодня не звучало. Мы совместно с федеральными органами власти и регионами уже занимаемся выработкой первоочередных мер по совершенствованию подходов к обеспечению медицинской продукцией в текущей ситуации», - сказал министр.

Сообщается, что для повышения стабильности в обеспечении лекарствами и медицинскими изделиями в период санкций будет создана межведомственная рабочая группа.

Михаил Мурашко подчеркнул, что рабочая группа будет в постоянном режиме мониторить ситуацию и вырабатывать оперативные шаги по обеспечению стабильности обеспечения медицинской сети необходимыми лекарствами и медицинскими изделиями, в том числе за счет внесения изменений в нормативную базу.

Совещание прошло в Минздраве. В нем приняли участие представители Минпромторга, Минфина, ФАС и Росздравнадзора.

Теги: #лекарства
Источник: Псковская Лента Новостей
Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Беспокоят ли вас последствия введения Западом масштабных антироссийских санкций?
В опросе приняло участие 1843 человека
04.03.2022, 18:100 «Дабришутинг»: Слово, дело и традиции 04.03.2022, 18:000 В России есть значительный запас лекарственных препаратов - Минздрав 04.03.2022, 17:530 Microsoft приостановила продажу товаров и предоставление услуг в России 04.03.2022, 17:470 Масленичные гуляния и кукольное представление устроили для школьников в Пскове
04.03.2022, 17:342 Агрофирма начнет производить в Псковском районе более 30 млн яиц в год 04.03.2022, 17:300 Андрей Козлов: Наш братский народ попал в лапы чужой идеологии 04.03.2022, 17:260 Посвященная истории Анастасиевской часовни выставка открылась в Пскове 04.03.2022, 17:120 В России появится новый вид выписки из ЕГРН
04.03.2022, 17:070 День без осадков прогнозируют синоптики в Псковской области 5 марта 04.03.2022, 17:010 В Пскове сотрудники ПФР приняли участие в акции по поддержке жителей Донбасса 04.03.2022, 16:540 Игорь Дитрих: Я – за мир, который невозможен без нашей победы 04.03.2022, 16:440 Великолучанин поднял в городе «закладку» и попал в суд
04.03.2022, 16:430 Праздничные мероприятия организуют в Пскове к 8 Марта 04.03.2022, 16:370 В Пскове откроется модельный учебный класс «Электориум» 04.03.2022, 16:170 11 кубинцев нарушили границу и предстали перед печорским судом 04.03.2022, 16:080 Женщины-водители получили цветы от сотрудников ДПС в Великих Луках
04.03.2022, 16:020 Выставки и концерты к столетию «Михайловского» пройдут в Пушкинских Горах 04.03.2022, 15:551 Псковские власти призвали предприятия ЖКХ запастись расходниками 04.03.2022, 15:460 Новое соглашение в сфере образования подписали в Псковской области 04.03.2022, 15:240 Время открытия выставки эскизов фресок из Анастасиевской часовни перенесли
04.03.2022, 15:230 Призером всероссийского конкурса стала исполнительница на гуслях из Пскова 04.03.2022, 15:110 Путин заявил об отсутствии у РФ недобрых намерений в отношении соседей 04.03.2022, 15:080 Более 20 комплектов наград взяли островичи на турнире по спортивным танцам 04.03.2022, 15:000 Виктор Остренко: Огонь на Украине разожгла не Россия
04.03.2022, 14:530 Две премьеры покажет псковский театр кукол в марте 04.03.2022, 14:480 Герман Петрушко: Сегодня программа импортозамещения становится еще актуальнее, чем прежде 04.03.2022, 14:370 Военнослужащим и врачам предлагают путевки в санаторий «Хилово» по акции 04.03.2022, 14:290 Совет министров Северных стран приостановил сотрудничество с РФ и Белоруссией
04.03.2022, 14:280 Архив опубликовал фотографию Торговой площади в Великих Луках начала 20 века 04.03.2022, 14:161 Музыканты группы «Jellyfish-Mountain» стали гостями «Квартирника». ВИДЕО 04.03.2022, 14:139 ФАС проведет проверку по факту роста цен на продукты в Псковской области 04.03.2022, 14:050 Группа ВТБ: Доход от новых ставок по депозитам покроет платеж по ипотеке
04.03.2022, 13:480 Госдума одобрила законопроект о мерах поддержки граждан и бизнеса 04.03.2022, 13:280 Региональная тренировка по сдаче ЕГЭ прошла в Пскове 04.03.2022, 13:180 Полицейские продолжают розыск пропавшего после визита в больницу псковича 04.03.2022, 13:070 Правительство рассматривает три варианта отношений с иностранными компаниями
04.03.2022, 13:030 Начинается видеотрансляция программы «Квартирник» 04.03.2022, 13:010 Свадебный обряд воссоздали на «бабьих посиделках» в Пскове 04.03.2022, 12:530 Руководитель управления ЖКХ в Великих Луках оштрафован за изменение условий оплаты контракта 04.03.2022, 12:460 «Хайпожоры»: Волна фейков и Россия в IT-изоляции. ВИДЕО
04.03.2022, 12:400 Музыканты группы «Jellyfish-Mountain» станут гостями «Квартирника» 04.03.2022, 12:371 Еще более 1200 пациентов вылечились от коронавируса в Псковской области 04.03.2022, 12:270 Судебные приставы исполнили мечту девочки из Великих Лук 04.03.2022, 12:214 Припаркованный автомобиль помешал вывозу мусора из двора в Пскове
04.03.2022, 12:150 Зацепера из Дно сняли с поезда по дороге к возлюбленной 04.03.2022, 12:060 Симфоническая сказка «Петя и волк» откроет фестиваль русской музыки в Пскове 04.03.2022, 12:040 Начинается видеотрансляция программы «Хайпожоры» 04.03.2022, 12:000 Псковичей предупредили об изменении графика работы Почты России
04.03.2022, 11:530 «Дабришутинг»: Слово, дело и традиции 04.03.2022, 11:500 Конкурс «Ученик года» в Великих Луках посвятили году культурного наследия 04.03.2022, 11:500 Где купить плитку в Пскове: новый шоурум Italon Experience 04.03.2022, 11:470 В Острове подрядчик не отремонтировал крышу дома в срок и получил штраф
04.03.2022, 11:350 «Хайпожоры»: Волна фейков и Россия в IT-изоляции 04.03.2022, 11:330 Выпускники псковских школ могут получить целевые направления в медвузы 04.03.2022, 11:190 Изменилась схема движения транспорта на участке улицы Карла Маркса в Пскове 04.03.2022, 11:130 Фрагмент туманности «Чайка» запечатлел астроном-любитель из Пскова
04.03.2022, 11:030 Госдума приняла закон о лишении свободы за фейки о российской армии 04.03.2022, 10:520 Пьяного водителя «Газели» остановили полицейские в Псковском районе 04.03.2022, 10:411 Дизайнер предложила создать в Пскове центр этномоды 04.03.2022, 10:301 Лучших педагогов и воспитателей наградили в Пскове
04.03.2022, 10:270 В двух псковских организациях выявили фальшивые купюры 04.03.2022, 10:160 Администрация Псковской области сообщила о хакерских атаках на официальный сайт 04.03.2022, 10:100 Жильцов 9 домов Пскова предупредили об отключении воды 4 марта 04.03.2022, 10:000 Псковичи могут стать участниками розыгрыша телефона к открытию магазина «FixZone»
04.03.2022, 09:500 Сейм Латвии постановил не выгонять граждан России с видом на жительство 04.03.2022, 09:410 Цены на стоматологию в России выросли на 10-15% 04.03.2022, 09:301 Магазин Sela откроется в торгово-досуговом центре Fjord Plaza 04.03.2022, 09:250 Любителя спиртного задержали псковские росгвардейцы
04.03.2022, 09:206 Найденные археологами объекты в центре Пскова накроют стеклом 04.03.2022, 09:200 Всемирный день инженерии празднуют 4 марта 04.03.2022, 09:120 Госдума рассмотрит ряд поправок для поддержки граждан и экономики из-за санкций 04.03.2022, 09:010 Алена Тарасова назначена судьей Арбитражного суда Псковской области
04.03.2022, 09:000 Стал известен режим работы городских автобусов в Пскове на мартовских выходных 04.03.2022, 08:450 Заместитель госсекретаря США назвала условие отмены санкций Запада против РФ 04.03.2022, 08:373 Банк России снизил комиссию для физлиц при покупке валюты на бирже до 12% 04.03.2022, 08:220 Коронационная кружка XIX века представлена на выставке в Пскове
Читать всё

Коронавирус

Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2022

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
А.А. Спиридонова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru