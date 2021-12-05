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В России есть значительный запас лекарственных препаратов - Минздрав

Ситуация с лекарствами в России на сегодняшний день стабильная, в стране сформированы значительные запасы лекарственных препаратов. Об этом сообщил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко на совещании по вопросам обеспечения медицинской продукцией.

В части федеральных централизованных закупок законтрактовано 85% годового объема лекарств, пишет «Интерфакс».

«По ряду препаратов мы ранее перешли на заключение 2-3-летних контрактов, что дает уверенность в стабильности поставок. Большие запасы уже на складах дистрибуторов. Российские и иностранные производители подтверждают продолжение своей работы», - сообщил Михаил Мурашко.

«Заявлений о возможных ограничениях поставок лекарств из-за рубежа на сегодня не звучало. Мы совместно с федеральными органами власти и регионами уже занимаемся выработкой первоочередных мер по совершенствованию подходов к обеспечению медицинской продукцией в текущей ситуации», - сказал министр.

Сообщается, что для повышения стабильности в обеспечении лекарствами и медицинскими изделиями в период санкций будет создана межведомственная рабочая группа.

Михаил Мурашко подчеркнул, что рабочая группа будет в постоянном режиме мониторить ситуацию и вырабатывать оперативные шаги по обеспечению стабильности обеспечения медицинской сети необходимыми лекарствами и медицинскими изделиями, в том числе за счет внесения изменений в нормативную базу.

Совещание прошло в Минздраве. В нем приняли участие представители Минпромторга, Минфина, ФАС и Росздравнадзора.