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Роскомнадзор решил заблокировать доступ к Facebook в России

Роскомнадзор решил заблокировать доступ к Facebook в России, сообщается на сайте ведомства.

Фото: РИА Новости / Максим Блинов

Со стороны соцсети зафиксированы случаи дискриминации российских СМИ, цитирует сообщение РИА Новости. Так, Facebook ограничила доступ к некоторым аккаунтам средств массовой информации, что запрещено законом.

«В последние дни социальной сетью доступ был ограничен к аккаунтам: телеканала "Звезда", информационного агентства "РИА Новости", Sputnik, Russia Today, информационных ресурсов "Лента.ру" и "Газета.ру"», - говорится в сообщении.

Действия Facebook нарушают закон «О мерах воздействия на лиц, причастных к нарушениям основополагающих прав и свобод человека, прав и свобод граждан Российской Федерации», отметили в Роскомнадзроре.