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Путин утвердил уголовную ответственность за фейки о действиях ВС России

Президент России Владимир Путин подписал закон о введении уголовной ответственности за распространение ложных данных в отношении Вооруженных сил (ВС) РФ. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Инициатива была рассмотрена и одобрена Госдумой и Советом Федерации в пятницу. Уголовный кодекс РФ дополняется статьей 207.3 - «Публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил Российской Федерации». По ней предусматривается лишение свободы на срок до трех лет или штраф до 1,5 миллиона рублей.

При этом такое нарушение закона, совершенное с использованием служебного положения, из корыстного побуждения, по мотивам политической, идеологической, расовой, национальной или религиозной ненависти или вражды, наказывается лишением свободы до 10 лет или штрафом до 5 миллионов рублей. Если фейковая информация повлекла тяжкие последствия, срок лишения свободы составит от 10 до 15 лет.

До этого Госдума приняла в третьем, окончательном чтении законопроект, который вводит уголовное наказание и крупные штрафы за фейки, дискредитирующие российскую армию и призывы к санкциям против России.

Ранее сообщалось, что сегодня, 4 марта, Государственная Дума рассмотрит ряд законопроектов, призванных поддержать участников экономической деятельности в условиях санкций.