В России и мире

Samsung приостановит поставки телефонов и бытовой техники в Россию

Samsung приостанавливает поставку всех товаров в Россию на фоне «нынешних геополитических событий», передает Bloomberg со ссылкой на заявление южнокорейской компании, попавшее в его распоряжение.

Осведомленные источники сообщили, что мера коснется всех товаров компании, включая чипы, смартфоны и бытовую технику. Samsung «пристально следит за сложной ситуацией», отмечает агентство.

В Samsung РИА Новости подтвердили эту информацию.

Источник в компании объяснил агентству «Ренхап» такой шаг тем, что товары физически невозможно отправить в Россию. По сведениям СМИ, российские заводы Samsung пока функционируют без проблем, но если перебои с поставками затянутся, могут возникнуть трудности и в их работе.

Ранее о временной приостановке поставок товаров и услуг в Россию сообщили Apple, Oracle, Intel, AMD, Microsoft и многие другие компании.

Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о проведении специальной военной операции на Украине в ответ на обращение руководителей республик Донбасса о помощи. Он подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий, целью является демилитаризация и денацификация страны. Западные страны в ответ на это ввели санкции - как персональные, так и секторальные.