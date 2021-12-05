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В России и мире

Росавиация продлила запрет на полеты на юге и в центральной части России до 14 марта

05.03.2022 12:02|Псков

Режим временного ограничения полетов в российские аэропорты юга и центральной части России продлен до 14 марта 03:45 часов по московскому времени. Об этом сообщается на сайте Росавиации. 

Полеты временно ограничены в аэропорты: Анапа, Белгород, Брянск, Воронеж, Геленджик, Краснодар, Курск, Липецк, Ростов-на-Дону, Симферополь, Элиста.

Для организации перевозки пассажиров в закрытые аэропорты российским авиакомпаниям рекомендовано организовать перевозку пассажиров по альтернативным маршрутам, используя аэропорты Сочи, Волгограда, Минеральных Вод, Ставрополя и Москвы. Указанные аэропорты работают в штатном режиме и имеют достаточно пропускной способности для обеспечения авиапассажиров в условиях увеличения интенсивности полетов.

Полеты российских авиакомпаний в Калининград осуществляются по расписанию. «Для полетов в данный регион российские авиакомпании используют воздушные трассы через нейтральные воды Балтийского моря. Время полета увеличилось, в связи с этим возможны изменения в расписании рейсов», - отметили в Росавиации. 

Остальные аэропорты России, включая международные, работают в обычном режиме.

Обо всех изменениях в расписании работы аэропортов и авиакомпаний следует уточнять на официальных сайтах аэропортов и авиакомпаний, включая социальные сети.

Теги: #авиаперелеты
Источник: Псковская Лента Новостей
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