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Минцифры опровергло информацию о предложении легализовать в России пиратский софт

Минцифры РФ не вносило предложений по освобождению от ответственности за использование нелицензионного программного обеспечения и не поддерживает их, сообщили в ведомстве.

Ранее газета «Коммерсантъ» со ссылкой на таблицу под названием «План первоочередных действий по обеспечению развития российской экономики в условиях внешнего санкционного давления» сообщила, что власти РФ обсуждают отмену ответственности за использование нелицензированного ПО.

«Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации сообщает, что не вносило предложений по освобождению от ответственности за использование нелицензионного софта и в настоящий момент не поддерживает их. Минцифры планирует провести обсуждение с Минэкономразвития этого вопроса. Минцифры выступает за стимулирование перехода на российское ПО», - цитирует сообщение ведомства ТАСС.

В министерстве добавили, что предложения, которые Минцифры предоставило в план поддержки отрасли IT, напрямую вытекают из указа президента РФ о мерах по ускоренному развитию IT-отрасли в России.

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Глава правительства РФ Михаил Мишустин на заседании кабмина 2 марта объявил о новых льготы для отечественных IT-компаний. Российские IT-компании будут на три года освобождены от уплаты налога на прибыль и проверок. Они смогут брать кредиты по сниженной ставке - не более 3%. Их сотрудники смогут оформить льготную ипотеку и получат отсрочку от призыва на время работы.

Налоговые преференции распространят на разработчиков мобильных приложений и организации, которые занимаются реализацией, установкой и тестированием отечественных решений.

Также для компаний отрасли упростят процедуры трудоустройства иностранцев и получения ими вида на жительство, следует из опубликованного указа президента РФ Владимира Путина.