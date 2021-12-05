В России и мире

«Вавилонскую башню» сожгут на главной Масленице страны

«Вавилонскую башню» сожгут в арт-парке «Никола-Ленивец» в Калужской области на главной Масленице страны 6 марта.

Фото: National Geographic Россия

23-метровую башню из бруса, бревен, хвороста и сена несколько месяцев возводила команда из 16 человек. Арт-объект проекта архитектора Екатерины Поляковой станет частью масленичного перформанса – гости смогут не только поучаствовать в библейском строительстве, но и подняться на вершину башни, пишет National Geographic.

Придать конструкции законченный вид поможет огонь – обдаваемая языками пламени вавилонская башня превратится в полыхающее произведение искусства, исчезающее у всех на глазах, говорится в сообщении.

«Так сложилось, что та самая вавилонская башня так и не была доделана из-за разлада между людьми и целыми народами. Нынешняя же, которую мы собираем для Масленицы в Никола-Ленивце, служит современным символом такого же разлада. События, связанные с пандемией, породили новые конфликты и столкновения. Согласно библейскому сюжету, наша башня также не будет достроена, но гости Масленицы смогут стать соавторами и достроить ее самостоятельно перед тем, как она исчезнет в огне», – говорит архитектор и автор «Вавилонской башни» Екатерина Полякова.

Напомним, в прошлом году в честь празднования Масленицы в Никола-Ленивце сожгли гигантский 24-метровый арт-объект из лозы, который назвали «замком корона-людоеда».