В России и мире

Visa и Mastercard приостанавливают свою деятельность в России

Visa намерена прекратить все транзакции на территории России в ближайшие дни. Об этом говорится в пресс-релизе американской компании. Карты Visa, выпущенные в РФ, не будут работать за пределами страны, а выпущенные иностранными финансовыми учреждениями - в России.

Аналогичное решение приняла и Mastercard, передает РИА Новости, ссылаясь на сообщение корпорации. При этом в компании выразили готовность возобновить операции в России, когда это «будет уместно».

Как сообщает «Российская газета», в Сбербанке уже сообщили, что решение Visa и Mastercard об ограничении деятельности на территории России не повлияет на работу карт банка в стране. По ним можно будет и дальше совершать операции на территории нашей страны.

При этом платежи за рубежом и в иностранных интернет-магазинах с российских карт, выпущенных Visa и MasterCard, будут ограничены. Россиянам, находящимся заграницей, в Сбербанке порекомендовали заранее снять нужное количество наличных.

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Санкции, которые страны Запада вводят против России, президент РФ Владимир Путин назвал способом ведения борьбы сродни с объявлением войны. «Очень многое из того, что происходит, из того, что сейчас мы видим и с чем мы сталкиваемся, - это безусловно способ ведения борьбы с Россией, кстати говоря, эти санкции, которые вводятся, они сродни объявлению войны», - сказал Путин на встрече с женщинами летного состава российских авиакомпаний. Глава государства отметил, что пока до этого не дошло. «Но я думаю, что понимание того, чем это чревато и чем это грозит для всех, у наших так называемых "партнеров" все-таки присутствует, несмотря на их безрассудные заявления», - продолжил он.