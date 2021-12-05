В России и мире

TikTok приостановила работу в России из-за закона о фейках

Китайская социальная сеть TikTok заявила о приостановке деятельности в России после принятия закона о фейках. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление компании в Twitter.

«Самым высоким нашим приоритетом является безопасность наших сотрудников и наших пользователей, и в свете нового российского закона о «фейковых новостях» у нас нет другого выбора, кроме как приостановить прямые трансляции и размещение нового контента на нашем видеосервисе, пока мы рассматриваем последствия этого для безопасности», - отметили в компании.

Уточняется, что служба обмена сообщениями затронута не будет. В TikTok добавили, что будут оценивать «меняющиеся обстоятельства» в России для принятия решения о возобновлении работы социальной сети в полном объеме.

Как отмечает «Лента.ру», 4 марта президент России Владимир Путин подписал закон об уголовном наказании за фейки о Вооруженных силах России (ВС РФ), а также за призывы к антироссийским санкциям.

В Уголовном кодексе Российской Федерации появилась статья 207.3 «Публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил Российской Федерации». Согласно ей, за это предусмотрено лишение свободы на срок до трех лет или штраф до 1,5 миллиона рублей. Нарушение закона с использованием служебного положения, из корыстного побуждения, а также по мотивам политической, идеологической, расовой, национальной или религиозной ненависти или вражды наказывается лишением свободы до 10 лет или штрафом до 5 миллионов рублей. В случае тяжких последствий наказание составит от 10 до 15 лет лишения свободы.

24 февраля было объявлено о начале специальной военной операции в Донбассе. Таким образом Россия отреагировала на просьбы о военной помощи глав ДНР и ЛНР.