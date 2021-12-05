В России и мире

Американская разведка считает, что РФ будет главным соперником США в сфере оружия массового уничтожения

Российская Федерация в обозримом будущем будет основным соперником США с точки зрения наличия и развития оружия массового уничтожения. Об этом говорится в докладе аппарата директора Национальной разведки США об имеющихся для страны угрозах, опубликованном 7 марта в преддверии запланированных сегодня слушаний в спецкомитете по разведке Палаты представителей Конгресса США.

Документ подготовлен на основе данных, имевшихся на 21 января 2022 года, пишет ТАСС. «Согласно нашим оценкам, Россия в обозримом будущем останется крупнейшим и обладающим наибольшими возможностями соперником Соединенных Штатов с точки зрения оружия массового уничтожения, поскольку расширяет и совершенствует свой ядерный арсенал и наращивает возможности стратегических и нестратегических вооружений», - говорится в документе.

По оценкам американской стороны, «Москва считает свой ядерный потенциал необходимым для обеспечения сдерживания и выполнения задач в случае потенциального конфликта с США и НАТО». В докладе подчеркивается, что Москва разрабатывает «системы доставки, предназначенные для преодоления системы ПРО США».

В докладе также говорится о Китае. «Пекин продолжит крупнейшее в своей истории расширение ядерных сил и диверсификацию арсенала. Пекин не заинтересован в соглашениях, ограничивающих его планы, и не пойдет на переговоры, которые бы зафиксировали преимущества США или России», - сообщается в документе.