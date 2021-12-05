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Вооруженные силы России уничтожили 2 482 объекта военной инфраструктуры Украины — Минобороны

Вооруженные силы России за время спецоперации уничтожили 2 482 объекта военной инфраструктуры Украины. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

«Всего за время операции уничтожено 2 482 объекта военной инфраструктуры Украины. Среди них - 87 пунктов управления и узлов связи украинских вооруженных сил, 124 зенитных ракетных комплекса ПВО С-300, "Бук-М1" и "Оса", а также 79 радиолокационных станций», - цитирует его ТАСС.

В течение прошедших суток бомбардировочная и штурмовая авиация ВКС России уничтожила 158 военных объектов на территории Украины, добавил Игорь Конашенков.

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Напомним, 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции на Украине в ответ на обращение руководителей республик Донбасса о помощи. Он подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий, целью является демилитаризация и денацификация страны.