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В России запретили вывозить из страны иностранные медицинские изделия

В России ввели временный запрет на вывоз из страны иностранных медицинских изделий. Соответствующее постановление подписал председатель правительства Михаил Мишустин, сообщается на сайте кабмина.

«Речь идет о медицинских изделиях, которые были доставлены из государств, присоединившихся к санкциям, и сейчас находятся на складах импортеров или проходят таможенные процедуры», — отметили в пресс-службе правительства.

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Решение правительства позволит не допустить дефицита медицинских изделий на территории России из-за введенных ограничительных мер со стороны недружественных государств, добавили в кабмине.