Минобороны доставило на Украину и в Донбасс почти 1000 тонн гуманитарного груза

946 тонн гуманитарного груза доставлено на Украину. Об этом сообщил начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации Михаил Мизинцев.
«На Украину доставлено 946 тонн гуманитарного груза, проведено 132 гуманитарных акции в населенных пунктах Запорожской, Киевской, Харьковской, Херсонской и Черниговской областей, а также в Донецкой и Луганской народных республиках. В том числе за истекшие сутки проведены 22 гуманитарные акции, в ходе которых мирному населению освобожденных районов передано 64 тонны предметов первой необходимости, медикаментов и продуктов питания», - цитирует его РИА Новости.
По словам Михаила Мизинцева, на вторник спланированы и в настоящее время проводятся 33 гуманитарные акции в Харьковской и Херсонской областях, в Донецкой и Луганской народных республиках, в ходе которых гражданскому населению передают 481 тонну предметов первой необходимости, медикаментов и продуктов питания.