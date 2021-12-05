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Apple разблокировала доступ к трансляции весенней презентации для россиян

Apple разблокировала доступ к прямой трансляции презентации своих новых продуктов на YouTube для пользователей из России.

Ранее при открытии ссылки на трансляцию на видеохостинге появляется экран с надписью «Владелец видео запретил его просмотр в вашей стране». Теперь на странице появился таймер с отсчетом до начала мероприятия, пишет ТАСС.

Презентация начнется в 21:00 по московскому времени. На ней компания должна представить новую версию бюджетного iPhone, а также Ipad Air.

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В начале марта Apple сообщила о приостановке продаж своей продукции в России. На день закрылись магазины Re:store, сегодня они работают в штатном режиме.