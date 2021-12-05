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Минобороны впервые показало карту районов Украины, перешедших под контроль ВС РФ

Министерство обороны России впервые показало карту районов Украины, перешедших под контроль Вооруженных сил РФ и Народной милиции, сообщает телеканал «Звезда». Группировка войск ДНР при огневой поддержке российских Вооруженных сил вышла к населенным пунктам Новоандреевка, Кириловка и блокировала Благодатное.

В МО РФ сообщили, что продвижение в глубину составило 8 километров. ВС России вышли на рубеж Новодонецкое - Новомайорское - Егоровка. Продвижение составило 11 километров.

«В течение дня авиацией и ПВО ВКС России сбито в воздухе три беспилотных летательных аппарата, в том числе два "Байрактар ТБ-2". Оперативно-тактической и армейской авиацией ВКС России поражены 82 объекта ВСУ», - отметил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

По последним данным оборонного ведомства, за время операции ВС РФ вывели из строя 3346 объектов военной инфраструктуры Украины.