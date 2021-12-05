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США ввели санкции против Навки и детей Пескова

Соединенные Штаты Америки ввели персональные санкции в отношении супруги пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, Татьяны Навки, а также его взрослых детей. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на заявление официального представителя Госдепартамента США Неда Прайса .

«Мы вводим санкции против 12 членов Госдумы РФ, которые руководили усилиями по признанию так называемых Донецкой и Луганской народных республик, а также жены и взрослых детей представителя Кремля Дмитрия Пескова», — сказал Прайс.

Как отмечает «Газета.ру», у пресс-секретаря российского президента трое совершеннолетних детей — сын Николай (1990 года рождения), дочь Елизавета (1998) и сын Мика (2003). В Госдепе не уточнили, на кого из них распространятся санкции.

При этом представитель Госдепартамента США подчеркнул, что Вашингтон «не ослабит санкционное давление на Россию, пока президент [России Владимир] Путин придерживается нынешнего курса на Украине».

В начале марта Белый дом объявил о санкциях в отношении самого Пескова и 19 бизнесменов из России, а также еще 47 связанных с ними граждан. Так, под ограничительные меры попали президент «Транснефти» Николай Токарев, предприниматели Борис и Аркадий Ротенберги, гендиректор «Ростеха» Сергей Чемезов, председатель ВЭБ.РФ Игорь Шувалов, ресторатор Евгений Пригожин, предприниматель и топ-менеджер Алишер Усманов.

Позднее Песков заявил, что попавшие в санкционные списки не откажутся от поддержки президента России Владимира Путина.