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В Воронеже взорвался газ в многоэтажке, есть погибшие

Два человека погибли в результате взрыва газа в девятиэтажном жилом доме в Воронеже. Об этом сообщили 12 марта в региональном управлении МЧС России.

Фото: Пресс-служба ГУ МЧС по Воронежской области

«В 3:31 мск поступило сообщение о взрыве газовоздушной смеси в многоквартирном девятиэтажном жилом двенадцатиподъездном панельном доме по адресу: город Воронеж, улица Хользунова, 88, с последующем горением. Из дома эвакуировано 113 человек, из них 27 человек в масках спасаемого. Предварительно, двое погибших в квартире, где произошло обрушение», - приводит сообщение ТАСС.

Как добавили в региональном управлении МЧС, по предварительным данным, из-за взрыва ГВС произошло обрушение межэтажных перекрытий третьего и четвертого этажей на площади порядка 20 квадратных метров, наблюдалось горение на площади 120 квадратных метров. В 5:13 открытое горение было ликвидировано, идет проливка конструкций.

«Там особых завалов нет, только в одной комнате межкомнатные перекрытия рухнули», - сказал руководитель пресс-службы регионального ГУ МЧС России Сергей Хренов на вопрос, могут ли находиться люди под завалами.

Взрыв произошел по бытовой причине. Об этом сообщил в субботу в своем Telegram-канале губернатор Воронежской области Александр Гусев.

Напомним, ранее подобный случай произошел в подмосковном городе Видное.

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Еще один взрыв произошел в пятиэтажке в Набережных Челнах, там обрушились часть крыши и перекрытий между двумя верхними этажами, разрушились несколько квартир.