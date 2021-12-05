Врач рассказала, какие заболевания после COVID-19 остаются навсегда

Коронавирусная инфекция способна не только вызвать обострение хронических заболеваний, но и спровоцировать появление недугов, которые впоследствии не поддаются лечению и остаются навсегда. Об этом сообщила врач-инфекционист Елена Мескина. По словам медика, согласно последним лабораторным исследованиям, у 15% граждан из 100, перенесших SARS-CoV-2, одним из главных постковидных последствий становится развитие сахарного диабета первого и второго типа.
Она отметила, что фиброз легких — еще одна болезнь, которая стала практически массовой среди тех, кто перенес коронавирус.
«Известно, что COVID-19, в зависимости от штамма, вызывает пневмонию, которая переходит в фиброз. В результате чего легочная ткань начинает разрастаться и покрываться рубцами. В период восстановления пораженные области компенсируются не полностью, и на многих участках легких рубцы остаются навсегда», - сказа врач.
Елена Мескина заметила, что у части пациентов может возникнуть воспалительное поражение щитовидной железы, которое «очень быстро рискует перейти в хроническую стадию».
Также, по словам врача, воспаление мышц сердца, инфаркты и инсульты тоже входят в список последствий, с которыми пациентам приходится жить после COVID-19.
В заключение врач добавила, что перечисленные последствия могут появиться в период прогрессирования постковидного синдрома, поэтому есть смысл пройти дополнительные обследования, даже если нет никаких жалоб на здоровье.
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