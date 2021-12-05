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Врач рассказала, какие заболевания после COVID-19 остаются навсегда

Коронавирусная инфекция способна не только вызвать обострение хронических заболеваний, но и спровоцировать появление недугов, которые впоследствии не поддаются лечению и остаются навсегда. Об этом сообщила врач-инфекционист Елена Мескина. По словам медика, согласно последним лабораторным исследованиям, у 15% граждан из 100, перенесших SARS-CoV-2, одним из главных постковидных последствий становится развитие сахарного диабета первого и второго типа.

«Здесь нужно уточнить, что среди этих 15 избранных — у 2% диабет начал прогрессировать из-за коронавируса. То есть в их организме возбудитель уже был, просто ковид дал толчок его раннему проявлению. А у остальных 13% испытуемых он возник впервые, так сказать, дебютировал, как прямое и негативное последствие после болезни», - приводит слова Елены Мескиной «Вечерняя Москва».

Она отметила, что фиброз легких — еще одна болезнь, которая стала практически массовой среди тех, кто перенес коронавирус.

«Известно, что COVID-19, в зависимости от штамма, вызывает пневмонию, которая переходит в фиброз. В результате чего легочная ткань начинает разрастаться и покрываться рубцами. В период восстановления пораженные области компенсируются не полностью, и на многих участках легких рубцы остаются навсегда», - сказа врач.

Елена Мескина заметила, что у части пациентов может возникнуть воспалительное поражение щитовидной железы, которое «очень быстро рискует перейти в хроническую стадию».

«Во время исследований также было доказано, что у отдельных пациентов развивается тиреоидит — воспаление щитовидки. Если при обычных условиях достаточно трехмесячной терапии и болезнь отступает, то спровоцированный коронавирусом тиреоидит остается уже навсегда и вызывает дискомфорт в области шеи, затрудняет глотание, приводит к диффузным изменениям и нарушает функции железы», - пояснила инфекционист.

Также, по словам врача, воспаление мышц сердца, инфаркты и инсульты тоже входят в список последствий, с которыми пациентам приходится жить после COVID-19.

«К сожалению, коронавирус бьет по сердцу, что приводит к развитию инфаркта и воспалению сердечной мышцы, которую называют еще миокардитом. Кардиосклероз — еще одно опасное последствие, при котором у больного нормальные мышечные ткани в миокарде замещаются на неэластичные и жесткие образования», - рассказала Елена Мескина.

В заключение врач добавила, что перечисленные последствия могут появиться в период прогрессирования постковидного синдрома, поэтому есть смысл пройти дополнительные обследования, даже если нет никаких жалоб на здоровье.

Ранее главный врач Псковской областной инфекционной больницы, депутат Псковского областного Собрания Анастасия Повторейко, отвечая на вопросы подписчиков в Instagram, рассказала, как соблюсти Великий пост и не ухудшить здоровье после перенесенного коронавируса.