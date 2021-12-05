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Больницы смогут приобретать медизделия стоимостью до 1 млн рублей за единицу

Больницы и поликлиники, работающие по системе обязательного медицинского страхования, смогут приобретать медицинские изделия стоимостью до 1 млн рублей (за единицу), а не до 100 тысяч рублей, как это было раньше. Финансироваться такие закупки будут за счет средств Фонда обязательного медицинского страхования. Постановление об этом подписал председатель правительства Михаил Мишустин, сообщается на сайте кабмина.

«Речь идет о медицинских изделиях, необходимых для проведения операций, лабораторных и инструментальных исследований», - отметили в пресс-службе правительства.

Решение, принятое правительством, позволит обеспечить финансовую устойчивость медицинских организаций в условиях введенных в отношении России западных санкций. «Больницы и поликлиники смогут своевременно обновлять оборудование, повышая качество помощи гражданам», – отметил Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами 14 марта.

Работа по повышению стабильности рынка социально значимых товаров, оказавшегося под влиянием последствий внешних санкций, будет продолжена, добавили в кабмине.