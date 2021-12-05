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Апрельское тепло приходит в Европейскую часть России

Апрельское тепло приходит в Европейскую часть России, сообщает метеоцентр «Фобос».

Фото: pixabay.com

«Зима и весна в ближайшие пару дней продолжат уживаться на Русской равнине. Так, накануне количество перекрытых в Поволжье трасс исчислялось десятками. Из-за метелей видимость стремилась к нулю. Непривычно в середине марта видеть и заснеженные окрестности Ялты и Сочи. В то же время на западе, в Калининградской области, проснувшиеся пчелы опыляют растения. А в Заполярье расцвели… одуванчики. Что, впрочем, не удивляет при нынешней погоде – в четверг воздух в Мурманской области местами прогревался почти до +9°С», - говорится в сообщении.

Синоптики рассказали, что в четверг северная часть Русской равнины оказалась в области экстремального тепла. Дневная температура более чем на 6°С превысила норму, а в Мурманске даже зафиксировали новый температурный рекорд. «При этом на юге страны царили морозы. В Краснодаре и Ростове-на-Дону на пике дневного прогрева показания термометров были на несколько градусов ниже даже январской нормы», – отметили в «Фобосе».

«Обстановка в атмосфере над Русской равниной сейчас довольно своеобразна: большую часть региона охватил обширный солнечный антициклон, а коррективы в погодные процессы вносят циклоны, смещающиеся по периферии этого очага. На юг поступает холод с северо-востока, а вихрь над Скандинавией закачивает в Заполярье согретый Гольфстримом воздух. В результате сегодня опять почти все Заполярье окажется в зоне оттепелей. А вот в низовьях Волги и Дона в полуденные часы столбики термометров так и не сумеют подняться выше 0°С. Но постепенно теплые воздушные массы все же смогут пробиться в южные широты, и в начале новой недели на весенний лад начнет перестраиваться погода на большей части Русской равнины», – добавили синоптики.