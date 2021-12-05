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Неизвестные сорвали флаг с канцелярии посольства РФ в Эстонии

Неизвестные сорвали российский флаг со здания канцелярии посольства России в эстонском городе Тарту. Об этом сообщила российская дипмиссия в Twitter.

«19 марта был совершен очередной акт вандализма - сорван российский флаг со здания канцелярии посольства в Тарту. Исходим из того, что виновные понесут заслуженное наказание, а государственный флаг Российской Федерации будет возвращен на свое место», - говорится в сообщении.

Российская дипмиссия указала, что «это надругательство над государственным символом Российской Федерации явилось следствием безудержной антироссийской кампании, развязанной на Западе и, к сожалению, подхваченной в Эстонии, а также пренебрежительного отношения эстонских властей к своим обязательствами по Венской конвенции о дипломатических сношениях 1961 года, на что посольство неоднократно обращало внимание», передает ТАСС.