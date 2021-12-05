В России и мире

Психолог рассказала, как сохранить внутреннее равновесие

Психолог-расстановщик Юлия Хадарцева рассказала, как сохранить позитивное настроение в нестабильной ситуации. Способы поддержания внутреннего равновесия она раскрыла в разговоре с «Мослентой».

«Практикуйте медитацию, правильное, размеренное дыхание, здоровое питание, окружайте себя добрыми, позитивными людьми и ограничьте себе доступ к негативной информации в любом виде», — посоветовала эксперт.

Хадарцева порекомендовала не смотреть новости и не включать телевизор, если это усугубляет эмоциональное состояние. Лучше сконцентрироваться на приятных жизненных моментах: посмотреть добрый фильм, встретиться с близкими, заняться любимым хобби.