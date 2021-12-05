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Уголовное дело возбудят против врача, призвавшего кастрировать пленных россиян

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил незамедлительно возбудить уголовное дело в отношении украинского врача, призвавшего к насилию в отношении пленных российских солдат. Об этом сообщается на сайте ведомства.

«Руководитель украинского проекта "Мобильный госпиталь" Геннадий Друзенко в прямом эфире украинского телеканала призвал к насилию в отношении пленных солдат Вооруженных сил России. Такое указание он дал врачам мобильных госпиталей», - говорится в сообщении. По данным СМИ, речь идет о приказе «кастрировать раненых российских пленных».

Александр Бастрыкин поручил дать процессуальную оценку действиям Друзенко. Для установления местонахождения врача, занявшего позицию, противоречащую закону и идущую вразрез с нормами медицинской этики, будет решен вопрос об объявлении его в международный розыск с целью привлечения к уголовной ответственности.

Напомним, 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции на Украине в ответ на обращение руководителей республик Донбасса о помощи. Он подчеркнул, что в планы РФ не входит оккупация украинских территорий, целью является демилитаризация и денацификация страны.