Уголовное дело возбудят против врача, призвавшего кастрировать пленных россиян

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил незамедлительно возбудить уголовное дело в отношении украинского врача, призвавшего к насилию в отношении пленных российских солдат. Об этом сообщается на сайте ведомства.
Александр Бастрыкин поручил дать процессуальную оценку действиям Друзенко. Для установления местонахождения врача, занявшего позицию, противоречащую закону и идущую вразрез с нормами медицинской этики, будет решен вопрос об объявлении его в международный розыск с целью привлечения к уголовной ответственности.
Напомним, 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции на Украине в ответ на обращение руководителей республик Донбасса о помощи. Он подчеркнул, что в планы РФ не входит оккупация украинских территорий, целью является демилитаризация и денацификация страны.