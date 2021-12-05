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Мишустин призвал выполнить в срок проекты по развитию сельских территорий

Все запланированные проекты в рамках развития сельских территорий в России нужно выполнить в срок и без сбоев. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами, пояснив, что речь идет о строительстве дорог, школ, детских учреждений, клубов.

«Необходимо продолжать работу по комплексному развитию сельских территорий», - цитирует его РИА Новости.

На этот год запланировано свыше 90 проектов в 46 регионах. «И надо выполнить их в срок и без сбоев», - подчеркнул председатель правительства.