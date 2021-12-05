В России и мире

В Минпромторге предложили создать кибервойска

Заместитель главы Минпромторга Василий Шпак на заседании комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи 22 марта предложил подумать о создании в России кибервойск и гособоронзаказа в этой сфере.

«Я считаю, было бы очень правильным, наверное, не имею права давать советов министерству обороны, но как предложение - о создании кибервойск и о создании государственного заказа с точки зрения обороны и безопасности нашим разработчикам именно в этой сфере, где они могли бы, не получив отсрочку (от армии – ред.), а получив занятость и развивая свои профессиональные компетенции, приносить пользу своей стране, развивая в себе свои патриотические качества», — цитирует его РИА Новости.

«После этого, я надеюсь, они бы десять раз подумали перед тем, как покидать пределы родины в погоне за длинным рублем в иностранных компаниях», — добавил Василий Шпак.