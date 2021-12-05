В России и мире

Кремль прислушивается к мнению несогласных со спецоперацией россиян — Песков

Большинство россиян поддерживает президента России и спецоперацию РФ по защите Донбасса, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков в ответ на вопрос, учитывают ли в Кремле мнение россиян, которые не одобряют спецоперацию РФ на Украине.

«Таких граждан (не поддерживающих спецоперацию в Донбассе - ред.) мало. Подавляющее большинство граждан, об этом свидетельствует статистика, опросы, свыше 75% граждан поддерживают спецоперацию, поддерживают действия президента России. Это абсолютно неопровержимый факт», - приводит слова Пескова РИА Новости.

Спикер Кремля отметил, что сегодня идет «очень активное разъяснение» целей, задач и причин специальной военной операции на Украине. «И мы надеемся, что те, кто не согласны, они поймут, что происходит. Кроме того, очень важно, чтобы те, кто не согласен, они все-таки начали ориентироваться в тех потоках лжи, которые идут с Запада, о том, что происходит, и понимали, что не все правда, что дают там в новостях», - добавил Песков.

При этом он подчеркнул, что мнение россиян, которые не поддерживают спецоперацию, тоже слышат. «Безусловно, мнение слышат. Но все-таки меньшинство есть меньшинство», - заключил Песков.

Обстановка в Донбассе обострилась 17 февраля. В ДНР и ЛНР сообщили об интенсивных обстрелах со стороны украинских силовиков, в том числе из тяжелого вооружения. Республики объявили всеобщую мобилизацию и эвакуацию мирных жителей на территорию России.

21 февраля Путин подписал указы о признании независимости Луганской и Донецкой народных республик (ЛНР и ДНР). Также президент РФ и главы обеих республик Леонид Пасечник и Денис Пушилин подписали договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимопомощи, которые на следующий день были ратифицированы самими республиками и Москвой.

Утром 24 февраля российский лидер Владимир Путин в своем специальном телеобращении заявил, что в Донбассе будет проведена специальная операция с целью защиты мирного населения. После этого президент Украины Владимир Зеленский обвинил Россию в ударе по военной инфраструктуре страны и ввел военное положение на всей украинской территории. Позже было объявлено о разрыве дипотношений с РФ.