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Суд назначил оппозиционеру Навальному девять лет строгого режима

Лефортовский суд Москвы приговорил оппозиционера Алексея Навального к девяти годам строгого режима по делу о мошенничестве и оскорблении суда, сообщается в телеграм-канале РИА Новости.

Кроме того, оппозиционер должен будет выплатить штраф в размере 1,2 млн рублей, также ему назначили 1,5 года ограничения свободы.

Согласно приговору, суд установил вину Навального по всем четырем вмененным ему эпизодам особо крупного мошенничества (части 4 статьи 159 УК РФ). Также оппозиционеру было вменено неуважение к правосудию (части 1, 2 статьи 297 УК РФ). Приговор Навальному огласили на выездном заседании суда в исправительной колонии №2 города Покров Владимирской области.

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В ходе прений сторон 15 марта гособвинение попросило суд признать Навального виновным по всем предъявленным обвинениям и приговорить его к 13 годам колонии строгого режима с ограничением свободы на два года и штрафом в размере 1,2 млн рублей. Защита оппозиционера настаивала на оправдательном приговоре, указав на отсутствие в действиях Навального состава преступления.

Согласно фабуле дела, Навальный создал организованную группу в составе его соратников Леонида Волкова, Романа Рубанова и иных соучастников, которая собирала у неограниченного круга лиц денежные средства на деятельность «Фонда борьбы с коррупцией» (ФБК - признан в РФ экстремистским и запрещен), «Фонда защиты прав граждан» (ФЗПГ - признан в РФ экстремистским и запрещен) и «Штабов Навального» (признаны в РФ экстремистскими и запрещены), а также на президентскую кампанию 2018 года.

По версии следствия, вместо уставной деятельности организованных им НКО денежные средства Навальный тратил на экстремизм и личные нужды.

Кроме того, установило следствие, денежные средства на президентскую кампанию Навальный собирал, будучи осужденным и лишенным пассивного избирательного права, таким образом «вводя жертвователей в заблуждение относительно своих истинных целей».

Всего, выяснил Следственный комитет, Навальный и его сообщники похитили и распорядилась по собственному усмотрению денежными средствами четырех граждан на общую сумму в 2 млн 693 тысячи 503 рубля.

Кроме того, Навальный был обвинен в оскорблении правосудия.

По версии следствия, оппозиционер, «пренебрегая общепринятыми нормами морали и нравственности, желая унизить ее и воспрепятствовать нормальному судопроизводству», оскорбил мировую судью Веру Акимову, которая рассматривала в его отношении дело об оскорблении ветерана Великой Отечественной войны Игната Артеменко в 2021 году.

Также, следует из фабулы дела, Навальный оскорбил прокурора Екатерину Фролову, поддерживавшую обвинение против него на процессе по делу о клевете на ветерана, и внука ветерана - Игоря Колесникова.

Навальный вину не признал и заявил, что вменяемые ему действия представляют собой нормальную политическую деятельность.