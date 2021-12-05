В России и мире

Биолог спрогнозировал новые волны COVID-19 в России

Россию ждет череда «остаточных волн» COVID-19, предупредил молекулярный биолог Петр Чумаков. Он рассказал, когда ждать первую из них.

В России завершилась волна заболеваемости, вызванная омикрон-штаммом, так как у значительной части населения выработался иммунитет к этому варианту коронавирусной инфекции, отметил член-корреспондент РАН, главный научный сотрудник Института молекулярной биологии имени В. А. Энгельгардта РАН Петр Чумаков.

«Только что у нас прошла волна "омикрона". Тот спад заболеваемости COVID-19, который мы наблюдаем, объясняется тем, что существенная часть населения сейчас очень хорошо защищена от вируса либо вакциной, либо иммунитетом после болезни. Пока "омикрону" не за кого "зацепиться": в России не осталось людей, которые могут заразиться им. Поэтому наступил спад», – приводит слова эксперта РИА Новости.

По мнению молекулярного биолога, коллективный иммунитет будет в течение нескольких месяцев защищать россиян от новых всплесков заболеваемости COVID-19. После чего следует ожидать серии «остаточных волн», которые будут подниматься с интервалом три-четыре месяца, считает Чумаков.

«Сейчас будет целая серия остаточных волн. С каждой новой волной амплитуда будет все меньше и меньше. Такие волны будут возникать с интервалом три-четыре месяца. Потом и эти волны сойдут на нет», – заявил он в интервью радио Sputnik.

Постепенно COVID-19 превратится в обычную сезонную инфекцию, если, конечно, мутации коронавируса не приведут к возникновению очередного опасного штамма, добавил биолог. «По моему прогнозу, вот этот коронавирус (SARS-CoV-2 – ред.) путем дальнейшей эволюции превратится в обычный сезонный коронавирус, которых уже четыре варианта есть. Этот просто станет пятым и перестанет вызывать озабоченность, потому что, скорее всего, опасного варианта больше не будет», – объяснил Петр Чумаков.