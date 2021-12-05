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Умер актер из комедии «Наш милый доктор» Юрий Померанцев

Советский и казахстанский актер театра и кино, участник Великой Отечественной войны Юрий Померанцев умер в возрасте 99 лет. Об этом сообщила в среду пресс-служба Национального русского театра драмы имени М. Лермонтова в Алма-Ате.

Фото: Сергей Метелица / ТАСС

«Не стало Юрия Борисовича Померанцева. Один из самых объемных томов истории нашего театра оборвался на полуслове - и нам придется начинать с чистого листа. И очень постараться ничем не запятнать этот чистый лист, поскольку всегда и во всем мы равнялись на любимого учителя», - приводит сообщение ТАСС. Причины смерти актера не уточняются.

Померанцев родился в 1923 году в Киеве. Принимал участие в Великой Отечественной войне, был тяжело ранен. На протяжении нескольких десятилетий - актер Национального русского театра драмы имени М. Лермонтова. В числе наиболее известных киноработ - роли в киноэпопее «Освобождение» (1968-1971) и комедии «Наш милый доктор» (1957).