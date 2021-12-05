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Чубайс покинул пост спецпредставителя президента и уехал из России

Анатолий Чубайс покидает пост специального представителя президента России по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития, сообщил в среду источник из окружения Чубайса.

Анатолий Чубайс. Фото: Гавриил Григоров / ТАСС

«Да, это правда. Анатолий Борисович покидает этот пост», - приводит слова источника ТАСС.

Еще один источник, близкий к Чубайсу, также сообщил, что он уехал из России. «Он и ушел с поста спецпредставителя, и уехал из страны», - сказал собеседник агентства.

Напомним, Анатолий Чубайс занял пост спецпредставителя президента РФ 4 декабря 2020 года.