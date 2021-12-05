В России и мире

Пользователи Telegram пожаловались на сбои в работе мессенджера

Пользователи мессенджера Telegram из России и ряда европейских стран сообщают о сбоях в его работе, свидетельствуют данные сайта Downdetector, который отслеживает сбои и отключения популярных интернет-ресурсов.

Жалобы начали поступать в 19.20. Наибольшее количество сбоев зафиксировали в России и Германии - 6 и 5 тысяч соответственно. Также сообщения о перебоях в работе мессенджера поступают из Италии, Великобритании, Нидерландов и Франции.

Большинство пользователей жалуются на подключение к серверу, также поступают сообщения о проблемах с отправкой сообщений и работой приложения.

Telegram - мессенджер, позволяющий обмениваться сообщениями и медиафайлами многих форматов. Проект создал в 2013 году основатель соцсети «ВКонтакте» Павел Дуров.