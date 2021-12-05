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Союз журналистов призвал власти принять меры в отношении Google и YouTube за цензуру СМИ

Союз журналистов России подготовил обращение в министерство иностранных дел, Генеральную прокуратуру РФ и Роскомнадзор с просьбой принять меры в отношении компании Google и видеохостинга YouTube, осуществляющих цензуру в отношении российских СМИ. Об этом заявил председатель Союза журналистов России (СЖР) Владимир Соловьев.

«Мы подготовили обращение в министерство иностранных дел, в Гепрокуратуру и Роскомнадзор. <…> Призываем российские власти не оставить данную ситуацию без реакции и принять в отношении компании Google и видеохостинга YouTube надлежащие меры в соответствии с законодательством РФ. Мы выступаем против ущемления прав и цензуры по отношению к СМИ по национальному признаку. Мы - за свободный доступ к информации от СМИ, соблюдающих законы и нормы профессиональной деятельности», - приводит слова Соловьева ТАСС.

При этом Соловьев сделал особый акцент на том, что СЖР не призывает к блокировке ресурсов Google и YouTube. «Мы не призываем к блокировке ресурсов, дающих доступ миллионам людей к информации. Но предвзятая модерация и откровенная цензура со стороны цифровых платформ должна иметь последствия для них по всем нормам российского законодательства», - отметил он.

Ранее Роскомнадзор призывал прекратить какие-либо ограничения на YouTube в отношении российских СМИ и ресурсов и обеспечить доступ к информации для российских пользователей, однако, по состоянию на 22 марта, реакции от Google и YouTube не последовало.