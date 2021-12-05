Псковcкая обл.
ПЛН-FM реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
Клиника косметологии нового поколения преображает псковичей
Господин Рейтингомер
курс на отдых
Топ учебных заведений для псковских выпускников. ЛОНГРИД
о рынке недвижимости
Зачем подавать показания, напомнил «Псковэнергосбыт»
Тест-драйв ПЛН Geely Coolray
Главней всего погода в доме
сравниваем цены на продукты
сахарная лихорадка
 
 
 
ещё В России и мире 05.12.2021 09:220 Эксперты выяснили, что сделало омикрон-штамм «более человечным» 25.03.2022 09:300 Оперативная группа правительства по ковиду подключится к мониторингу ситуации с иностранными лекарствами  25.03.2022 07:000 Медведев оценил возможность возврата смертной казни в России 24.03.2022 21:400 В ГД внесли проект об отсрочке по ОСАГО въезжающим из ДНР, ЛНР и Украины 24.03.2022 18:320 Андрей Турчак: Пенсии жителям освобожденных территорий Донбасса установят, исходя из стажа 24.03.2022 12:053 Союз журналистов призвал власти принять меры в отношении Google и YouTube за цензуру СМИ
 
 
 
Самое популярное 22.03.2022 15:3830 Псковская оппозиционная журналистка Светлана Прокопьева уехала из России 24.03.2022 12:010 Назначен новый советник псковского губернатора 22.03.2022 07:500 В Пскове нашли живым пропавшего 20 марта мужчину 23.03.2022 19:453 Карантин по бешенству ввели в Пскове из-за покусавшего женщину кота 23.03.2022 15:290 (Без)работная Псковщина
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
В России и мире

Оперативная группа правительства по ковиду подключится к мониторингу ситуации с иностранными лекарствами 

25.03.2022 09:30|ПсковКомментариев: 0

Председатель правительства РФ Михаил Мишустин расширил спектр задач, стоящих перед оперативной рабочей группой, созданной в январе 2022 года для взаимодействия федеральных органов власти и регионов на фоне распространения в России нового штамма коронавируса.  Как сообщается на сайте кабмина, теперь она также займется мониторингом ситуации с лекарственными препаратами из перечня жизненно необходимых и важнейших препаратов (ЖНВЛП) и медицинскими изделиями, которые не производятся в России или при производстве которых используются иностранные компоненты.

Предполагается, что мониторинг будет осуществляться по перечням лекарственных препаратов и медицинских изделий, сформированным Минздравом России совместно с главными внештатными специалистами Минздрава России и Минпромторгом России.

Сведения в оперативную рабочую группу, которой руководит вице-премьер Татьяна Голикова, будут направлять Минздрав России, ФТС России, Минпромторг России, Росздравнадзор, Федеральное казначейство и ряд других федеральных органов.

На основе этих данных главные внештатные специалисты Минздрава России, регионы и сами федеральные ведомства смогут проводить оценку ситуации с наличием лекарственных препаратов, медицинских изделий и ценами на них в масштабах страны.

По итогам анализа правительство сможет оперативно принимать решения для предупреждения возможного дефицита лекарственных препаратов и медицинских изделий.

Теги: #правительство #здравоохранение
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Какие способы сохранения сбережений вы выбрали в текущих условиях?
В опросе приняло участие 380 человек
25.03.2022, 10:290 Александр Котов: Вклад псковичей в развитие российской культуры невозможно переоценить 25.03.2022, 10:280 «Хайпожоры»: О войне с фейками и претендентах на роль «пятой колонны» 25.03.2022, 10:170 Apple приостановила поддержку карт «Мир» 25.03.2022, 10:110 Дмитрий Быстров призвал делать все возможное для социализации оступившихся граждан
25.03.2022, 10:020 «Псковские тепловые сети» завершают работы на улице Коммунальной 25.03.2022, 09:500 ПСБ адаптировал интернет-банк для смартфонов на базе iOS 25.03.2022, 09:440 Названы самые высокооплачиваемые вакансии в Псковской области 25.03.2022, 09:300 Оперативная группа правительства по ковиду подключится к мониторингу ситуации с иностранными лекарствами 
25.03.2022, 09:181 В регионах просят заморозить стоимость проезда в транспорте 25.03.2022, 09:030 Разработаны документы по сохранению объектов Псково-Печерского монастыря 25.03.2022, 08:470 Пожар в промзоне засняли на видео псковичи 25.03.2022, 08:300 В России создадут дизайн паспорта с историко-культурными образами страны
25.03.2022, 08:150 День работника культуры отмечают в России 25 марта 25.03.2022, 08:000 Рост цен на офисную бумагу объяснили представители отрасли 25.03.2022, 07:400 ФАС предлагает наказывать за спекуляцию всех участников рынка 25.03.2022, 07:190 Великолучанин стал участником международной встречи по боксу
25.03.2022, 07:000 Медведев оценил возможность возврата смертной казни в России 24.03.2022, 22:020 Не выходить на железную дорогу в нетрезвом виде призвали псковичей 24.03.2022, 21:462 В Пскове пропала девушка с двумя детьми 24.03.2022, 21:400 В ГД внесли проект об отсрочке по ОСАГО въезжающим из ДНР, ЛНР и Украины
24.03.2022, 21:210 Один дома: в МЧС дали советы псковичам, оставляющим детей без присмотра 24.03.2022, 20:590 Псковские следователи передали продукты для жителей Донбасса 24.03.2022, 20:410 Курс на отдых 24.03.2022, 20:200 Псковский пристав победил на областных соревнованиях по гиревому спорту
24.03.2022, 20:030 Нелегальный ввоз тонны говядины под одеялом пресекли в Псковской области 24.03.2022, 19:450 Жители СЗФО рассказали, на каких условиях готовы занять рабочие места мигрантов 24.03.2022, 19:264 Потерянное население 24.03.2022, 19:070 Куньинского предпринимателя оштрафовали за найм работников без договора
24.03.2022, 18:490 Рассылать антинаркотический контент в интернете собираются псковичи 24.03.2022, 18:320 Андрей Турчак: Пенсии жителям освобожденных территорий Донбасса установят, исходя из стажа 24.03.2022, 18:170 Как быстро заполнить декларацию, объяснили псковичам в налоговой 24.03.2022, 18:000 Поправки в закон о кредитных каникулах позволят псковичам уменьшить размер платежей
24.03.2022, 17:550 Псковские водители совершили 14 наездов на пешеходов с начала года 24.03.2022, 17:500 Промышленное производство в Псковской области выросло на 3,5% 24.03.2022, 17:410 Личный состав попробовали эвакуировать из псковского вуза 24.03.2022, 17:300 МТС обеспечила интернетом историческое наследие Псковщины
24.03.2022, 17:300 Более 300 млн рублей направят на дорожную безопасность в Псковской области 24.03.2022, 17:210 ВТБ дополнительно поддержит семьи с детьми от 8 до 16 лет 24.03.2022, 17:110 Пять новостроек поставил на кадастровый учет псковский Росреестр в марте 24.03.2022, 17:000 Кражи, угоны и поджог: суд вынес приговор двум великолучанам
24.03.2022, 16:510 Ольга Федорова о работе в округе №7, ремонте дворов и надбавке для учителей 24.03.2022, 16:420 Сотрудники УФСИН отличились на соревнованиях по гиревому спорту 24.03.2022, 16:390 Николай Романов: Необходимые продукты у нас есть, деликатесы — другой вопрос 24.03.2022, 16:370 Псковичка просит власти убрать пни с гвоздями с детской площадки
24.03.2022, 16:330 Раз работа, два работа 24.03.2022, 16:300 Депутаты Псковской гордумы рассмотрят более 50 вопросов в ходе очередной сессии 24.03.2022, 16:150 Туманность Сердце запечатлел псковский астроном-любитель 24.03.2022, 16:120 Лифт в доме на Рижском проспекте в Пскове отремонтировали после жалобы
24.03.2022, 16:090 В Стругокрасненском районе водитель стал подсудимым после поездки в магазин в пьяном виде 24.03.2022, 15:525 Сотрудники «управляйки» спилили кусты сирени на улице Труда в Пскове 24.03.2022, 15:490 На что обратить внимание при выборе семян для посева, разъяснили псковичам 24.03.2022, 15:470 Дождь и до 9 градусов тепла прогнозируют псковские синоптики 25 марта
24.03.2022, 15:420 Проблемы со средствами защиты растений могут возникнуть в Псковской области 24.03.2022, 15:390 В облздраве назвали больницы, выдающие справки для получения лицензии на оружие 24.03.2022, 15:380 Два специальных поезда подготовили к сезону паводков в Псковской области 24.03.2022, 15:270 Три в одном: о чем договорились псковские общественники
24.03.2022, 15:150 Роспотребнадзор проверил пункты размещения для беженцев в Псковской области 24.03.2022, 15:133 Сахарная лихорадка. ИНФОГРАФИКА 24.03.2022, 14:570 Николай Романов назвал причину роста цен на производимые в области товары 24.03.2022, 14:440 Победителя конкурса «Ученик года-2022» наградили в Великих Луках
24.03.2022, 14:410 Серия лекций главы облизбиркома Игоря Сопова проходит в регионе 24.03.2022, 14:370 Количество ДТП в Псковской области снизилось почти на 15% 24.03.2022, 14:340 Николай Романов прокомментировал ситуацию с экспортом рапса из региона 24.03.2022, 14:190 Заболеваемость COVID-19 превышает средний уровень в 16 районах Псковской области
24.03.2022, 14:130 «Сообразим на троих»: Гражданские свободы сегодня — роскошь или необходимость? ВИДЕО 24.03.2022, 14:090 НДС вернется псковским налогоплательщикам в ускоренном порядке 24.03.2022, 14:050 Обыски у псковской оппозиции обсудили на заседании комиссии СПЧ при президенте 24.03.2022, 14:030 Пьяного водителя «Нивы» задержали полицейские в Великих Луках
24.03.2022, 14:010 Турнир по стрельбе из пистолета провели псковские росгвардейцы 24.03.2022, 13:490 Запчасти для сельхозтехники можно изготовить в Белоруссии — Николай Романов 24.03.2022, 13:440 Работников культуры чествовали сегодня в Пскове 24.03.2022, 13:430 Правительство подготовит нормативную базу для снижения долговой нагрузки на регионы
24.03.2022, 13:330 Торговые центры в Пскове согласовали проекты «зеленых» зон по дизайн-коду 24.03.2022, 13:250 Псковские архивисты назвали способ борьбы с фейками 24.03.2022, 13:210 Бизнесу необходимо предоставить в Роскомнадзор уведомления об обработке персональных данных 24.03.2022, 13:180 Девушка попала в больницу после наезда автомобиля в Пскове
Читать всё

Спецоперация на Украине

Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2022

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
А.А. Спиридонова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru