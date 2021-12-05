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Оперативная группа правительства по ковиду подключится к мониторингу ситуации с иностранными лекарствами

Председатель правительства РФ Михаил Мишустин расширил спектр задач, стоящих перед оперативной рабочей группой, созданной в январе 2022 года для взаимодействия федеральных органов власти и регионов на фоне распространения в России нового штамма коронавируса. Как сообщается на сайте кабмина, теперь она также займется мониторингом ситуации с лекарственными препаратами из перечня жизненно необходимых и важнейших препаратов (ЖНВЛП) и медицинскими изделиями, которые не производятся в России или при производстве которых используются иностранные компоненты.

Предполагается, что мониторинг будет осуществляться по перечням лекарственных препаратов и медицинских изделий, сформированным Минздравом России совместно с главными внештатными специалистами Минздрава России и Минпромторгом России.

Сведения в оперативную рабочую группу, которой руководит вице-премьер Татьяна Голикова, будут направлять Минздрав России, ФТС России, Минпромторг России, Росздравнадзор, Федеральное казначейство и ряд других федеральных органов.

На основе этих данных главные внештатные специалисты Минздрава России, регионы и сами федеральные ведомства смогут проводить оценку ситуации с наличием лекарственных препаратов, медицинских изделий и ценами на них в масштабах страны.

По итогам анализа правительство сможет оперативно принимать решения для предупреждения возможного дефицита лекарственных препаратов и медицинских изделий.