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В России и мире

День специалиста юридической службы в Вооруженных Силах РФ отмечают 29 марта

29.03.2022 08:27|ПсковКомментариев: 0

Ежегодно 29 марта в Вооруженных Силах Российской Федерации отмечается День специалиста юридической службы — профессиональный праздник военных юристов, установленный указом президента РФ №549 от 31 мая 2006 года «Об установлении профессиональных праздников и памятных дней в Вооруженных Силах Российской Федерации».

Как сказано в указе, этот профессиональный праздник установлен «в целях возрождения и развития отечественных воинских традиций, повышения престижа военной службы и в знак признания заслуг военных специалистов в решении задач обеспечения обороны и безопасности государства», уточняет calend.ru. 

Военными юристами называют офицеров с юридическим образованием, занимающих должности в органах военной прокуратуры, военных судах, органах военной юстиции; немало военных юристов и среди профессорско-преподавательского состава военных вузов страны.

Военно-юридическая школа была образована в России в первой четверти 18 века, как логическое продолжение формирования регулярной армии и флота, учреждением военной юстиции и военно-юридических специальностей. Тогда и возникла практическая потребность в военных специалистах таких узких специальностей как аудиторы, войсковые фискалы и прокуроры. Необходимо было не только знать общее законодательство, но и правильно толковать и применять специальные уставы, регламенты, артикулы.

Учредителем школы «для образования военных законоведов» по праву считается император-реформатор Петр I. В 1719 году по его особому указу было повелено взять в Военную коллегию для изучения аудиторских дел «из шляхтских недорослей (юнкеров) двадцать человек добрых и молодых, грамоте и писать умеющих». Впоследствии, по распоряжению Петра I, несколько шляхтерских детей были посланы за границу для обучения юридическим наукам.

Сегодня военные юристы занимаются вопросами правового регулирования всех видов деятельности в структурах Вооруженных сил России — это вопросы, связанные с работой военных судов (трибуналов), военной прокуратуры, органов военной юстиции. Также они осуществляют контроль реализации и соблюдения всех нормативных правовых актов в рамках ВС. К компетентности военных юристов относится и защита прав военнослужащих, определенных соответствующими документами.

Для военных юристов установлены воинские звания с приставкой «юстиции». Высшим воинским званием для военнослужащих, имеющих военно-учетную специальность юридического профиля, является звание генерал-полковника юстиции.

Теги: #праздник #юридическая помощь #военные
Источник: Псковская Лента Новостей
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