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Операторам связи в России рекомендуют отказаться от безлимитных тарифов

Минцифры России направило операторам связи письмо с рекомендацией исключить неограниченное потребление трафика абонентами сетей связи, в том числе ограничив безлимитные тарифные планы.

«В текущих условиях исключить неограниченное потребления трафика абонентами сетями мобильной связи, в том числе ограничив безлимитные тарифные планы», - приводит текст письма ТАСС.

Кроме того, министерство рекомендует операторам обеспечить равномерную нагрузку на сети связи в целях обеспечения качества связи.

Уточняется, что решение принято в целях обеспечения исполнения указа президента РФ «О мерах по обеспечению социально-экономической стабильности и защиты населения в Российской Федерации» в части надлежащего функционирования сетей связи, а также целостного и устойчивого функционирования российской инфраструктуры связи.

В министерстве также отметили необходимость найти баланс по поддержанию и развитию мобильных сетей в условиях санкций и сокращения доступности иностранного оборудования.

«Мы принимаем меры для разумного потребления трафика при сохранении качества и доступности основных цифровых сервисов и услуг», - говорится в сообщении Минцифры.