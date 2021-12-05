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Польша разрушает отношения с Россией — МИД

Польша занимается разрушением отношений с Россией. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге, комментируя звучащие в Варшаве предложения о возможной высылке посла РФ.

«Просто разрушение двусторонних отношений без фиксации де-юре, де-факто. Объяснить подобные заявления можно лишь зашкаливающей русофобией и застарелыми собственными проблемами», - цитирует ее РИА Новости.

Мария Захарова добавила, что ни одно из враждебных действий Польши в отношении России не останется без ответа. «При этом в дипломатии действует хорошо известный принцип взаимности, мы к нему прибегаем, и в данном случае эта ситуация не станет исключением, мы будем действовать по этому же принципу: ни одно из враждебных польских поползновений не останется без ответа», - сказала она.

28 марта стало известно, что 45 российских дипломатов, на выдворении которых настаивала Польша, покинули страну.