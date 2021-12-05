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Минобороны РФ решило в разы сократить военную активность на киевском и черниговском направлениях

29.03.2022 18:00|Псков

Минобороны России решило кардинально сократить военную активность на Киевском и Черниговском направлениях. Об этом говорится в заявлении ведомства по итогам российско-украинских переговоров в Стамбуле, которое зачитал заместитель министра обороны РФ генерал-полковник Александр Фомин.

«В связи с тем, что переговоры по подготовке Договора о нейтралитете и безъядерном статусе Украины, а также о предоставлении Украине гарантий безопасности переходят в практическую плоскость, с учетом обсужденных в ходе сегодняшней встречи принципов, Министерством обороны РФ в целях повышения взаимного доверия и создания необходимых условий для дальнейшего ведения переговоров и достижения конечной цели - согласование и подписание вышеуказанного договора - принято решение кардинально, в разы сократить военную активность на киевском и черниговском направлениях», - цитирует его ТАСС.

«Исходим из того, что в Киеве будут приняты соответствующие основные решения и должны быть созданы условия для дальнейшей нормальной работы», - сказал Александр Фомин.

Он также сообщил, что более подробно о принятых решениях Генеральный штаб Вооруженных сил РФ сообщит по возвращении российской делегации в Москву.

Теги: #спецоперация
Источник: Псковская Лента Новостей
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