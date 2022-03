В России и мире

День прогулки по парку отмечают 30 марта

Неофициальный праздник – День прогулки по парку (Take a Walk in the Park Day) – отмечается ежегодно 30 марта. Главная цель этого дня – привлечение внимания всех городских жителей к такому способу отдыха, как прогулка по парку.

Как поясняет calend.ru, многие жители мегаполисов да и просто обычных городов не имеют возможности регулярно выезжать на природу или за город, чтобы отдохнуть и набраться сил и энергии на свежем воздухе. Для людей, проживающих в современном мире, объективная реальность задала очень высокие темпы жизни, что не может не сказаться на состоянии нервной системы и общем состоянии здоровья.

Статистика показывает, что систематический стресс и депрессия уже стали устойчивой характеристикой нервной системы городского жителя, а прогулка в течение 30 минут в день, по мнению врачей, может иметь огромную пользу для здоровья – причем не только в плане сжигания калорий и снижения веса, но также повышения иммунитета, снижения риска ожирения, диабета 2 типа и некоторых видов рака. Она также поможет увеличить сердечную деятельность и снизить кровяное давление.

По мнению британских врачей, нахождение на природе (и в частности, в парке) оказывает на организм человека восстанавливающее действие, которое невозможно сравнить с шоппингом или походом в кино. Прогулки в парке, вдали от пыли и шумных магистралей, могут улучшить настроение и снизить стресс. Исследования показали, что люди, которые ходят пешком или гуляют в зеленых зонах, как правило, более счастливы, чем те, кто этого не делает.