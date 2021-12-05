Сокращенную рабочую неделю предложили ввести в РФ для сохранения рабочих мест

Введение сокращенной рабочей недели может быть одной из мер, которая будет способствовать сохранению рабочих мест на рынке труда. Такое мнение в среду выразил замглавы Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) Александр Шершуков.
Ранее министр труда и социальной защиты Антон Котяков сообщал, что многие компании перенастраивают свои процессы и логистику из-за ухода зарубежных компаний. В этой связи часть сотрудников выведены в простой, однако массовых увольнений не планируется. Работодатели уведомили о планах по сокращению 50 тысяч сотрудников. По данным Минтруда, всего по найму в стране работают порядка 55 млн граждан.
Он отметил, что эта тема должна пройти дискуссию. По его мнению, мера может быть введена в системообразующих отраслях экономики.