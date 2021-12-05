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В России и мире

Сокращенную рабочую неделю предложили ввести в РФ для сохранения рабочих мест

30.03.2022 09:43|ПсковКомментариев: 0

Введение сокращенной рабочей недели может быть одной из мер, которая будет способствовать сохранению рабочих мест на рынке труда. Такое мнение в среду выразил замглавы Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) Александр Шершуков.

Ранее министр труда и социальной защиты Антон Котяков сообщал, что многие компании перенастраивают свои процессы и логистику из-за ухода зарубежных компаний. В этой связи часть сотрудников выведены в простой, однако массовых увольнений не планируется. Работодатели уведомили о планах по сокращению 50 тысяч сотрудников. По данным Минтруда, всего по найму в стране работают порядка 55 млн граждан.

«В случае, если сокращается количество рабочих мест, возможно, имеет смысл вернуться к той теме, которая уже обсуждалась - это сокращенная продолжительность рабочей недели. Эта тема никуда не уходила. Здесь ситуация следующая - сократившееся количество рабочих мест, на них претендует большее количество людей. Возможно, имеет смысл сократить продолжительность нормального рабочего времени для того, чтобы разделить эту ставку без потери заработной платы между несколькими работниками», - приводит слова Шершукова ТАСС.

Он отметил, что эта тема должна пройти дискуссию. По его мнению, мера может быть введена в системообразующих отраслях экономики.

Теги: #профсоюзы #работа #сокращения
Источник: Псковская Лента Новостей
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