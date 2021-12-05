В России и мире

Бывший сотрудник «Яндекса» запускает в России еще один аналог Instagram*

В России наряду с «Россграмом» запускается еще один аналог Instagram* (запрещен в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) - приложение Now, в бета-версии которого за семь часов зарегистрировались 10 тысяч пользователей, сообщается в официальном Telegram-канале приложения.

«В Now за 7 часов зарегистрировалось более 10 000 пользователей. В пике было 2 000 запросов в секунду, с нагрузкой справились. Благодарим вас за теплые слова и поддержку», - приводит сообщение ТАСС.

Приложение разрабатывает бывший сотрудник «Яндекса» Дмитрий Маринин. По его словам, он 15 лет работал в сфере IT, из них пять лет в различных сервисах «Яндекса» - «КиноПоиск», «Яндекс.Музыка» и «Яндекс.Облако».

Ранее «Россграм» представил пилотную версию российского аналога Instagram* с новостной лентой, загрузкой видео из YouTube, без возможности редактирования фото и видео. Видео презентации загружено в официальном Telegram-канале «Россграма».

21 марта Тверской суд Москвы признал деятельность Facebook* и Instagram*, которые принадлежат Meta Platforms*, экстремистской и запретил их на территории РФ. Такое решение немедленно вступило в силу.

Компании запретили открывать отделения и вести коммерческую деятельность в РФ. В ФСБ и Генпрокуратуре считают, что ее деятельность направлена против РФ и ее вооруженных сил.

Основанием для обращения Генпрокуратуры в суд стало временное снятие запрета для жителей некоторых стран на размещение информации, которая содержит призывы к насилию против россиян. СК России возбудил уголовное дело о призывах к насилию и убийствам в отношении граждан РФ в связи с действиями сотрудников компании.

* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.