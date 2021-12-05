В России и мире

Операторам связи разрешили не хранить трафик общедоступных теле- и радиоканалов

Из общего объема текстовой, голосовой и аудиовизуальной информации пользователей, который операторы связи обязаны хранить в соответствии с пакетом антитеррористических законов, исключен трафик общедоступных теле- и радиоканалов, а также стриминговых сервисов. Постановление об этом подписал председатель правительства Михаил Мишустин, сообщается на сайте кабмина.

Такие меры позволят снизить затраты операторов связи на системы хранения трафика.

Ранее установленный порядок предусматривал, что с октября 2018 года интернет-провайдеры должны были в течение шести месяцев хранить все сообщения, отправленные и полученные их пользователями с помощью различных сервисов, в том числе трафик просмотра общедоступных теле- и радиоканалов и аудиовизуальных сервисов.

Кроме того, подписанное постановление приостанавливает сроком на один год требование ежегодного 15-процентного увеличения цифровых емкостей для хранения накопленной информации. Это решение уже принималось во время недавних эпидемических ограничений.

Документ входит в план первоочередных действий по обеспечению развития российской экономики в условиях внешнего санкционного давления.